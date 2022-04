A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 66 salas de imunização contra a Covid-19 neste sábado (30). A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inclui a van do projeto VacinAção, que deve atender pontos definidos por cronograma. Serão aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Além de unidades de saúde, que terão atendimento das 08h às 17h, haverá vacina no Goiânia Shopping das 10h às 17h e no Conselho Regional de Farmácia das 08h30 às 14h30.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. A declaração está disponível na página do ImunizaGyn.

Van da VacinAção

O atendimento da van da VacinAção é para pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h neste sábado (30). Confira os locais:

- Van da VacinAção

Local: Igreja de Cristo em Células

Endereço: Avenida Fonte Nova com Rua FN2, Área 2, Jardim Fonte Nova, Região Noroeste

Horário: Das 8h às 16h

- Van da VacinAção

Local: Campo Morada do Ipê

Endereço: Avenida Planície com Rua W7, Setor Morada do Ipê, Região Norte

Horário: Das 8h às 16h

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Mudanças no trânsito do Jardim América começam dia 14 de maio; confira alterações

- Dia D da vacinação contra a gripe e sarampo será neste sábado em Goiânia e Aparecida; veja locais