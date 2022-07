Neste sábado (23), os moradores de Goiânia e Aparecida têm cinco locais para se vacinar contra a Covid-19. As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) destacam que a imunização contra o coronavírus já está disponível para crianças de 03 e 04 anos de idade, além de todos acima de 05 anos.

Em Goiânia, o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams Urias Magalhães estarão atendendo das 08h às 17h, com distribuição de 500 senhas. Além disso, as vans da VacinAção estarão estacionadas no Shopping Plaza D’oro e na sede do Distrito Sanitário de Saúde Oeste.

Em Aparecida de Goiânia, a imunização da população estará sendo realizada no 1º piso do Buriti Shopping, das 11 às 18h, neste sábado e domingo (24). Vale destacar, que todos os cinco locais nas duas cidades também estarão vacinando contra a gripe, para quem tem mais de 6 meses de idade.

Locais de vacinação

Goiânia:

- Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, quadra 216-A, lote 05, Setor Pedro Ludovico. Atendimentos das 08h às 17h;

- Ciams Urias Magalhães, localizado na Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, Setor Urias Magalhães. Atendimentos das 08h às 17h;

- Shopping Plaza D’oro (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza), localizado na Avenida Nápoli, 500, Residencial Eldorado. Atendimento das 08h às 16h;

- Sede do Distrito Sanitário de Saúde Oeste (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza), localizado na Avenida Padre Monte, quadra 27 lote 12, no Bairro Goiá. Atendimento das 08h às 16h.

Aparecida de Goiânia:

- Buriti Shopping (1º piso), localizado na Avenida Rio Verde, quadra 102/104, na Vila São Tomaz. Atendimento das 11 às 18h.

Quem pode vacinar?

A vacinação contra Covid-19 está disponível para pessoas com idade acima de 03 anos. Aos com 40 anos ou mais, precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

O que levar?

Para receber as vacinas, é necessário apresentar o comprovante de endereço, o RG ou Certidão de Nascimento, CPF ou Cartão SUS e, se possível, o cartão de vacinação. As crianças e adolescentes também precisam estar acompanhadas de um responsável legal ou o termo de autorização.

Esquema vacinal completo

- Crianças de 3 e 4 anos devem tomar a primeira dose da vacina, total de uma dose;

- Crianças de 5 a 11 anos devem tomar a segunda dose, total de duas doses;

- Adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar o primeiro reforço, total de três doses;

- Pessoas de 18 a 39 anos devem tomar o primeiro reforço, total de três doses;

- Pessoas com 40 anos ou mais devem tomar três doses de reforço, total de quatro doses.

