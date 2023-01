A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza dois pontos para vacinação e quatro para testagem ampliadas, neste sábado (14) e domingo (15), em Goiânia. O Centro Municipal de Vacinação (CMV) e o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães disponibilizam doses de vacina contra a Covid-19 e Influenza, além dos imunizantes de rotina, das 08h às 17h.

Neste sábado (14), os pontos de testagem estão na tenda do Parque Agropecuário, no setor Nova Vila, e no drive da Banca do Batata, no Parque Amazônia. Já no domingo (15), os pontos de testagem ampliada estarão na tenda da Praça do Nova Esperança, no Jardim Nova Esperança, e no drive da Praça do Comerciário, no setor Faiçalville. As duas tendas montadas funcionam apenas sob agendamento enquanto os dois drives são por demanda espontânea. Em cada ponto de testagem foram disponibilizados 1,5 mil testes.

A SMS destaca que não há disponível primeiras doses da vacina contra covid-19 para crianças entre 6 meses e 11 anos, e também, não há estoque da segunda dose da Pfizer pediátrica, para crianças entre 5 a 11 anos. A instituição afirma que o imunizante para essa faixa etária ainda não foi enviado pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, existem três doses da vacina disponíveis para o público geral, enquanto a quarta dose está reservada para pessoas acima de 30 anos, para quem trabalha na área da saúde e também para imunossuprimidos. A quinta dose está reservada apenas para pessoas com alguma imunodeficiência.

Para agendar seu atendimento é só acessar https://www.goiania.go.gov.br/testagemampliada/.

