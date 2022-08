Goiânia e Aparecida começam a semana testando e vacinando contra a Covid-19. Na capital, existem duas modalidades de testagem: a tenda, com agendamento e o drive-trhu com 1,5 mil testes para demanda expontânea.

Em Aparecida, são 37 locais para testes gratuitos de diagnóstico da covid-19. Além das Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) e a Central de Imunização que aplicam as vacinas contra a doença.

Já a capital oferta a vacina em 72 salas. Para conferir os endereços dos locais de vacinação, a orientação é acessar o site da Prefeitura de Goiânia. Nestes locais, o atendimento é das 08h às 17h.

Quem pode se vacinar:

Pessoas com idade acima de três anos, segundo os critérios estabelecidos para o recebimento das doses. Quem tem a partir de 30 anos ou mais e precisa completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

Documentação exigida para crianças e adultos

Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto, comprovante de vacinação e endereço. As crianças, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos devem preencher autorização para apresentação pelo responsável no posto de vacinação. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia ou no site de Aparecida.

Confira os locais de testagem na capital:

SEGUNDA-FEIRA – (15/08)

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Rua Senhor do Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça Municipal Otávio Lúcio

Endereço: Avenida Tropical com a Rua BM-18, s/n, Brisas das Mata

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Rua GB-5, s/n, Jardim Guanabara

Distrito Sudoeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Associação dos Moradores da Vila União

Endereço: Rua U-54, Qd. 16 Lt.2, Vila União

Distrito Campinas/ Centro – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n, Setor Central

TERÇA-FEIRA – (16/08)

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Jardim Curitiba – em frente à Maternidade Nascer Cidadão

Endereço: Avenida do Povo, s/n, Jardim Curitiba I

Distrito Oeste – Tenda

Local: Parque da Lagoa

Endereço: Rua Olímpia, s/n, Parque Industrial João Braz

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Praça Vereador Boaventura Moreira de Andrade

Endereço: 5ª Avenida, 38, Setor Leste Vila Nova

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Associação dos Moradores da Vila União

Endereço: Rua U-54, Qd. 16 Lt. 2, Vila União

Distrito Leste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Em frente à Paróquia Bom Jesus

Endereço: Praça Washington, s/n, Jardim Novo Mundo

Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Ao lado da Banca do Batata do Parque Amazônia

Endereço: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia

Vacinação em Aparecida de Goiânia

A vacina para adolescentes e adultos é ofertada nos seguintes locais: Central de Imunização e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos bairros Andrade Reis; Colina Azul; Bairro Cardoso; Delfiore; Alto Paraíso; Bandeirantes; Bairro Ilda; Independência; Buriti Sereno; Campos Elíseos; Cândido de Queiroz; Caraíbas; Chácara São Pedro; Cruzeiro do Sul; Independência Mansões; Jardim Bela Vista; Jardim Boa Esperança; Jardim dos Buritis; Jardim dos Ipês; Jardim Florença; Jardim Olímpico; Jardim Paraíso; Jardim Tiradentes; Madre Germana; Nova Olinda; Papillon Park; Parque Trindade; Pontal Sul II; Residencial Anhambi; Residencial Garavelo Park; Retiro do Bosque; Jardim Riviera; Rosa dos Ventos; Santa Luzia; Santo André e Veiga Jardim.

Na Central de Imunização, o atendimento é segunda a sábado, das 8 às 18h, e nas salas de vacinação das UBS´s de segunda à sexta, das 8 às 16h. A vacinação nas UBSs precisa ser agendada pelo aplicativo Saúde Aparecida. Pacientes acamados recebem a vacinação em casa, mediante agendamento telefônico pelo número 3545 5868.

Locais de Testagem em Aparecida

Drive-thru do Hospital Garavelo (mediante agendamento)

Centro Municipal de Especialidades (mediante agendamento)

UBS Madre Germana

UBS Caraíba

UBS Papilon Park

UBS Santa Luzia

UBS Boa Esperança

UBS Pontal Sul I

UBS Pontal Sul II

UBS Parque Trindade

UBS Campos Elíseos

UBS Delfiori

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Florença

UBS Bandeirantes

UBS Porto das Pedras

UBS Nova Olinda

UBS Parque das Nações II

UBS Independência

UBS Alto Paraíso

UBS Jardim dos Ipês

UBS Cândido de Queiroz

UBS Mansões Paraíso

UBS Jardim Paraíso

UBS Santo André

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Tiradentes

UBS Independência Mansões

UBS Expansul

UBS Chácara São Pedro

Centro de Atendimento Ambulatorial