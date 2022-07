A vacinação e a testagem contra Covid-19 seguem em todo estado. Em Goiânia e Aparecida, os interessados em acessar os serviços podem procurar os postos de saúde para tomarem as doses de imunizantes. Já as testagens devem ser conferidas a cada dia, porque na capital os locais são alternados.

Nesta segunda-feira, por exemplo, a tenda para quem agenda o exame está no Conjunto Fabiana, Setor Novo Horizonte, Itatiaia e Brisas da Mata. Já os testes em sistema drive-thru são ofertados no bairro Goiânia Viva e Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico.

Nesta terça (5), os testes agendados em tendas estarão disponíveis em tendas no estacionamento do Parque Mutirama, no Cepal do Jardim América, no Sest/ Senat do Setor São Francisco e na Praça do Comerciário, em frente ao Sesc Faiçalville. O drive-thru de terça estará disponível sem agendamento no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Goiânia 2 e na Praça George Washington, em frente à Paróquia Bom Jesus, no Jardim Novo Mundo.

Para realizar a testagem nas tendas é necessário agendar e procurar um dos locais acima, conforme cronograma. Para a opção drive-thru, serão oferecidas 1,5 mil senhas por dia ou até às 16 horas, sem a necessidade de agendamento.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua em todos os postos. Os imunizantes estão disponíveis em 39 locais para pessoas com mais de 12 anos. Também para a covid, crianças de 5 a 11 anos contam com 9 postos fixos de vacinação. Pessoas com mais de 40 anos já podem receber a 4ª dose da vacina contra o novo coronavírus, desde que respeitado o intervalo mínimo entre as aplicações.

As vacinas estão disponíveis na Central de Imunização, na Maternidade Marlene Teixeira e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos bairros Andrade Reis; Colina Azul; Bairro Cardoso; Delfiore; Alto Paraíso; Bandeirantes; Bairro Ilda; Independência; Buriti Sereno; Campos Elíseos; Cândido de Queiroz; Caraíbas; Chácara São Pedro e Cruzeiro do Sul.

As doses também estão disponíveis nos postos dos bairros: Independência Mansões; Jardim Bela Vista; Jardim Boa Esperança; Jardim dos Buritis; Jardim dos Ipês; Jardim Florença; Jardim Olímpico; Jardim Paraíso; Jardim Tiradentes; Madre Germana; Nova Olinda; Papillon Park; Parque Trindade; Pontal Sul II; Residencial Anhambi; Residencial Garavelo Park; Retiro do Bosque; Jardim Riviera; Rosa dos Ventos; Santa Luzia; Santo André; Veiga Jardim e Expansul.

Leia também:

- Cientistas falam em uma nova onda da Covid-19 a cada 6 meses

- Monumento homenageia vítimas da Covid-19, em Trindade

Confira onde vai ter testagem da Covid-19 nesta semana em Goiânia:

Atendimento: A partir das 8 horas, com limite de 1.500 testes por ponto de testagem

Segunda-feira – 04/07/2022

Tenda - Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Rua Senhor do Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Tenda - Praça da Juventude do Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Tenda - Parque Municipal Otávio Lúcio

Endereço: Avenida Dona Amelinha esquina com a Rua BM-18, s/n, Brisas da Mata

Tenda - Quadra Poliesportiva Itatiaia

Endereço: Rua 14, s/n, Conjunto Itatiaia

Drive - Praça da Feira do Goiânia Viva

Endereço: Avenida Tóquio, Qd. 50 Lt. 6, Residencial Goiânia Viva

Drive - Jardim Botânico de Goiânia

Endereço: Avenida Botafogo, 2.981, Setor Pedro Ludovico

Terça-feira – 05/07/2022

Tenda - Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n,Setor Central

Tenda - Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

Tenda - Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco esquina com a Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

Tenda - Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Drive - Parque Leolídio di Ramos Caiado

Endereço: Rua Júpiter, s/n, Goiânia 2

Drive - Em frente à Paróquia Bom Jesus – Praça George Washington

Endereço: Praça Washington, s/n, Jardim Novo Mundo