Goiânia tem quatro locais para vacinação contra Covid-19 e Influenza neste sábado (02). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que adultos com 40 anos ou mais já podem receber a 4ª dose da vacina contra o coronavírus e todas as pessoas acima dos seis meses de idade podem se imunizar contra a gripe.

O Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams Urias Magalhães, no Setor Urias Magalhães, têm, cada um, 500 senhas para aplicação de vacinas aos públicos específicos contra Influenza e Covid-19. As duas unidades estão funcionando das 8h às 17h, incluindo no domingo (03).

Além dessas, duas unidades móveis da van da VacinAção estão estacionadas no Terminal Padre Pelágio, no Setor Capuava, e em frente à Praça Berimbau, localizada na Rua GB-5, no Jardim Guanabara II. Ambas estão atendendo pessoas acima de 12 anos das 08h às 16.

Para se imunizar é preciso apresentar documento com foto, comprovantes de vacinação e endereço, para aqueles com mais de 12 anos, e Cartão de Vacinação, documento e comprovante de endereço para as crianças. Vale lembrar que adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

Locais de vacinação

- Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, quadra 216-A, lote 05, Setor Pedro Ludovico;

- Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, Setor Urias Magalhães;

Unidades móveis (van da VacinAção):

- Terminal Padre Pelágio: Avenida Anhanguera, s/n, no Setor Capuava;

- Praça Berimbau – Projeto Cantar Guanabara: Rua GB-5, s/n, Jardim Guanabara II.

Leia também:

- Confira os locais de testagem contra Covid em Goiânia e Aparecida

- Vacina contra gripe atinge 52% do público-alvo em Goiás