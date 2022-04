Cidades Confira os locais para testagem e vacinação da Covid-19 em Goiânia, nesta segunda (04) Não é necessário agendamento para vacinação, e as doses estão disponíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos acima de 80 anos.

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza nesta segunda (4), 72 salas de imunização e Van da Vacinação contra Covid-19. Os locais das salas de vacinação estão disponíveis no link ImunizaGyn, e a Van estará presente em dois locais com horário de funcionamento das 8h às 16h. Locais da Van da Vacinação - Praça do setor Santa Fé - Avenida Rita Caetano, s/n, Residencia...