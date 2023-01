A Prefeitura de Goiânia disponibiliza dois pontos de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. Além disso, terão quatros locais com testagem ampliada, com duas tendas, com necessidade de agendamento no site da prefeitura, e dois drives, onde não é preciso agendar. O atendimento ocorre sempre das 8h às 16h.

As doses contra Covid-19 e Influenza, além dos imunizantes de rotina, estão disponíveis em duas unidades de saúde: Centro Municipal de Vacinação (CMV) e o Ciams Urias Magalhães, das 8h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que não há vacina para a primeira dose de crianças entre 6 meses a 11 anos, já que o Ministério da Saúde ainda não enviou as doses para esse público. Para a segunda dose, as vacinas estão garantidas.

A Prefeitura disponibiliza 1,5 mil testes por ponto de testagem. O agendamento para a tenda da testagem pode ser realizado por meio do site da prefeitura.

VACINAÇÃO

Sábado (7) e domingo (8) – Covid-19, Influenza e rotina

Locais:

- Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico;

- Ciams Urias Magalhães – Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, s/n, Setor Urias Magalhães

Horário: Das 8h às 17h

TESTAGEM AMPLIADA

Sábado (7)

Sudoeste – Tenda

Local: Praça em frente à Escola Municipal João Alves de Queiroz – Rua EF16. Qd.AMP03, Setor Eli Forte

Horário: 8h às 16h

Norte – Drive

Local: Ginásio Jardim Guanabara – Rua Porto Nacional, Jardim Guanabara

Horário: 8h às 16h

Domingo (8)

Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude, Rua JDA 8, nº 2146, Jardim das Aroeiras

Horário: 8h às 16h

Sul – Drive

Local: Jardim Botânico, Avenida Botafogo, 2981, Setor Pedro Ludovico Teixeira

Horário: 8h às 16h



