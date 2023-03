Acontecem, neste sábado (4) e domingo (5), vacinação e testagem ampliadas para a covid-19, em Goiânia. As doses de vacina para covid-19, influenza e as de rotina são aplicadas no Centro Municipal de Vacinação (Setor Pedro Ludovico), na UPA Dr. Domingos Viggiano (Jardim América) e também no Ciams Urias Magalhães, das 08h às 17h. Não é necessário agendamento prévio.

Já para a testagem ampliada de covid-19, serão oito pontos ao longo do final de semana, em todas as regiões da cidade. No sábado (4), a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza uma tenda na Praça da Juventude, no Setor Novo Horizonte, e outra no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Goiânia 2. Também foram instalados dois pontos de drive thru, um na Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes, no Bairro Goiá, e outro na Banca do Batata, no Parque Amazônia. Este atendimento vai das 8h às 16h.

No domingo (5), os dois drive-thru serão instalados na Praça Boaventura, em Campinas, e novamente na Banca do Batata, no Parque Amazônia. As duas tendas de testagem ampliada serão instaladas no Clube do Povo, no Alto do Vale, e mais uma vez no Parque Leolídio di Ramos Caiado, no Goiânia 2. O horário de funcionamento desses pontos é o mesmo que o de sábado, e serão disponibilizados 1,5 mil testes em cada ponto de atendimento.

Para os drive-thru não é necessário agendamento prévio, mas já para as tendas sim. Para realizar sua reserva é só acessar o site da prefeitura, clicando aqui.

Leia também:

- Unidades de saúde de Goiânia seguem com precariedades estruturais

- Goiás tem previsão de sol e pancadas de chuvas no final de semana