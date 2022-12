Os cadastros antecipados para matrícula nas escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs) de Goiânia, começou nesta segunda-feira (5). O processo é totalmente on-line e pode ser feito pelo site da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Na plataforma é preciso clicar em 'Cadastro Antecipado', preencher um formulário com informações pessoais dos alunos e informar se fazem parte dos grupos com prioridade de acesso às vagas na Educação Infantil.

Veja abaixo o passo a passo de como realizar o cadastro:

Passo 1

Para o formulário é solicitado os dados do candidato (criança), incluindo o CPF, número do cartão do SUS, contato telefônico e endereço com CEP. Depois há um campo com o título “Dados do Responsável”, onde é preciso colocar nome, CPF, telefone e grau de parentesco com a criança.

Passo 2

Depois do dados pessoais, o responsável pode marcar uma das opções de trabalho para que a criança possa ser colocada nos grupos prioritários da Prefeitura de Goiânia. Os prioritários correspondem a 50% das vagas disponíveis. Marcando uma das opções é preciso anexar até 5 documentos comprovando o trabalho.

- A mãe é trabalhadora autônoma e pode apresentar comprovante de pagamento de contribuição ao INSS ou Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual atualizada;

- A mãe é trabalhadora e pode comprovar com carteira de trabalho ou contracheque;

- A mãe é trabalhadora Benefício de Prestação Continuada e pode comprovar com extrato do INSS e cartão de recebimento do BPC;

- Não é trabalhadora ou não pode comprovar.

Passo 3

Por último, é preciso que as famílias informem itens referentes à renda, tipo de moradia, como é a fonte de energia elétrica e abastecimento de água, serviço de coleta de lixo e se tem acesso à internet.

Depois de tudo concluído, é preciso salvar as informações para que o sistema gere um número de protocolo. A prefeitura informou ainda que para os beneficiários do programa Bolsa Família/Auxilio Brasil, caso o sistema não faça a validação automática, os responsáveis deverão confirmar os dados em uma das CREs.

Confira onde ficam as Coordenadorias Regionais de Educação para confirmação das informações cadastrais em caso de grupos prioritários:

– CRE Brasil de Ramos Caiado

Telefones: (62) 3558-5681 / 3558-5684

Endereço: Rua Professor Lázaro Costa, quadra 167, lote 10, Cidade Jardim

– CRE Central

Telefones: (62) 3524-1664 / 1729 / 1730

Endereço: Rua 243, quadra 77, lotes 26 a 29, Leste Universitário

– CRE Jarbas Jayme

Telefones: (62) 3524-1720 / 1722

Endereço: Rua C-75, quadra APM, lote APM, Setor Sudoeste

– CRE Maria Helena Batista Bretas

Telefones: (62) 3524-2490 / 2491

Endereço: Avenida Goiás Norte, quadra 68, lote 01, Setor Urias Magalhães

– CRE Maria Thomé Neto

Telefones: 62 3524-5622 / 2202 / 5636

Endereço: Rua C-165, quadra 588, lote APM, Nova Suíça

*Com informações da prefeitura de Goiânia e da SME

