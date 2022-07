A Prefeitura de Goiânia disponibiliza neste sábado (30) quatro pontos para vacinação da população contra Covid-19 e Influenza por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São dois pontos móveis da van da VacinAção, e duas unidades de saúde para a imunização. Já para a testagem são quatro locais na modalidade tenda, com necessidade de agendamento, e dois por demanda espontânea no drive-thru.

Podem se imunizar contra a Covid-19 crianças e adultos a partir de 3 anos de idade. Importante lembrar que para pessoas a partir de 30 anos foi liberada a 4ª dose e os adolescentes de 12 a 17 anos podem completar o esquema vacinal com a 3ª dose. Para Influenza a vacina está disponível para todos com idade acima de 6 meses.

Documentação das crianças

Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto, comprovante de vacinação e endereço. As crianças devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br).

Vacinas disponíveis

A vacinação está sendo realizada no no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, e no Ciams Urias Magalhães, no Setor Urias Magalhães, das 08h às 17h, com distribuição de 500 senhas. Nestes dois locais, não haverá vacinas de rotina neste sábado (30) e domingo (31).

Na van da VacinAção, o atendimento é das 8h às 16h para pessoas com idade acima de 12 anos, e para imunização contra Covid-19 e Influenza. Uma está localizada no Setor Norte Ferroviário e outra Jardim Liberdade.

Locais de vacinação – Covid-19 e Influenza

Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, quadra 216-A, lote 05, Setor Pedro Ludovico

Horário: das 08h às 17h

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, Setor Urias Magalhães

Horário: das 08h às 17h

Unidades móveis (van da VacinAção)

Região da 44 – próximo ao Shopping Gallo (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Rua 67-A, 221, Setor Norte Ferroviário

Horário: das 08 às 16h

Praça da Feira – em frente ao Tijolão

Endereço: Avenida do Povo esquina com a Rua da Divisa, s/n, no Jardim Liberdade

Horário: das 08h às 16h

Testagem ampliada

A testagem deste sábado e domingo (30 e 31) acontece com 18 mil testes em seis locais, com necessidade de agendamento para atendimento nas tendas e por demanda espontânea na modalidade drive-thru.

Para fazer o teste de antígeno, o morador de Goiânia precisa estar assintomático (sem sintomas gripais), e deve apresentar um documento pessoal, além do comprovante de endereço. O atendimento é das 08h às 16h, com disponibilidade de 1,5 mil testes por local de testagem.

Sábado (30/07)

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça do Nova Esperança

Endereço: GO-070, s/n, Jardim Nova Esperança

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Rua GB-5, s/n, Jardim Guanabara

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Próximo à Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Bairro Goiá

Distrito Campinas/ Centro – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Parque Agropecuário de Goiânia (Pecuária)

Endereço: 5ª Avenida esquina com a Rua 250, s/n, Setor Nova Vila

Domingo (31/07)

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Urias Magalhães

Distrito Sul – Tenda

Local: Praça da C-109

Endereço: Rua C-109, s/n, Jardim América

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

Distrito Oeste – Tenda

Local: Em frente à Escola Municipal Waterloo Prudente

Endereço: Avenida Felipe Camarão, 18, Bairro Goiá

Distrito Sudoeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Distrito Leste – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Praça George Washington – em frente à Paróquia Bom Jesus –

Endereço: Praça Washington, s/n, Jardim Novo Mundo