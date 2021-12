A Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (28), em Goiãnia. De acordo com a pasta, não há necessidade para a realização de agendamento.

A primeira, a segunda, a terceira e a quarta doses (pessoas imunossuprimidas) dos imunizantes da Coronavac, Pfizer e Astrazeneca são efetuadas nos 66 postos de vacinação disponíveis pela SMS da capital. Confira clicando aqui.

A única exceção é para pessoas que irão tomar o imunizante da Janssen, que está disponível em 16 locais. Confira aqui.

Vale ressaltar que a primeira dose é aplicada em pessoas com mais de 12 anos. Já a segunda é para aqueles que tomaram a primeira aplicação há mais de 8 semanas. A terceira dose é destinada para pessoas com mais de 18 anos e que tomaram a segunda há quatro meses. A quarta aplicação está disponível para imunossuprimidos com quatro meses de intervalo para a terceira dose;