Cidades Confusão marca inauguração de unidade de saúde da família, em Goiânia Manifestantes do Sindsaúde reivindicaram por direitos constitucionais como data-base e condições de trabalho e assistência

A inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF), no Conjunto Riviera, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (10), foi marcada por uma confusão entre manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO) e um segurança do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). À CBN Goiânia, a secretária do Sindisaúde, Flavia...