“A Lau era uma pessoa ímpar, excelente profissional, filha, amiga e amada por todos aqueles que a rodeavam ou eram tocados pela sua música”. É assim que os amigos de Laurize se lembram da artista. A DJ goiana, de 42 anos, morreu ao cair de um trio elétrico, nesta terça-feira (15), em Curitiba, no Paraná.

A DJ se apresentava na parada LGBTQIA+, no trio elétrico da casa noturna Verdant. Em comunicado publicado nas redes sociais, a boate lamentou a morte da artista. “O trágico acidente que vitimizou (sic) a nossa querida Laurize deixou todos consternados. Laurize nos encantou com seu jeito de ser e com sua música. Deixará sempre marcado em nossos corações o seu amor e suas lembranças. Estamos prestando todo o auxílio e suporte que a nossa amada Laurize merece”.

A Associação Paranaense da Parada da Diversidade também se pronunciou: “A APPAD informa que, aos quinze dias do mês de novembro houve um incidente ocorrido em um dos trios elétricos contratados por uma empresa parceira da associação na 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba. Este incidente foi imediatamente atendido pela empresa de emergências médicas contratadas pela organização do evento”.

A associação também informou que a 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba está regulamentada e possui alvará de licenciamento emitido pela prefeitura de Curitiba. Além disso, frizou que, em mais de duas décadas, “este foi o único incidente da manifestação”. “A APPAD está colaborando com todas as informações às autoridades competentes e nos colocamos à disposição para prestar assistência necessária de modo a esclarecer este ocorrido”, finalizou a nota.

Laurize era bastante conhecida em Goiás e atuava como DJ há mais de 20 anos. Ela era residente em uma das mais tradicionais casas de shows de Goiânia, a Avalon Club. Também pelas redes sociais, a casa noturna, prestou sua homenagem publicando um vídeo da DJ com a seguinte legenda: “É com esse registro que nos despedimos de você! Nossa grande mestra. Aquela que nunca nos decepcionou e sempre entregou o melhor nos quesitos: profissionalismo, humildade, carisma e amor.

A Avalon Club perdeu um grande alicerce nessa noite, estamos devastados! Mas o amor que existia em seu coração irá nos fortalecer para seguirmos adiante. Você fará falta Lau! Muita falta, no coração de inúmeras pessoas. Descanse em paz e olhe por nós.

Hoje, nosso bpm está baixo”.

Outros DJ’s, colegas de Laurize, também registraram suas mensagens. O DJ Felling escreveu: “Meu contato contigo foi 20min, e foi suficiente para eu ter a marca da sua humildade, profissionalismo e fui testemunha do quanto é amada pelo público. Que Deus conforte os corações”. O DJ Macau se lembrou do astral da artista: “Sua alegria brilha pra sempre! Deus conforte o coração de seus familiares. Descanse em paz!”.



A DJ Liziane Soares e o DJ Márcio Muniz também lamentaram a morte de laurize. “Gratidão por tudo”.



Despedida



A família de Laurize segue aguardando o chegada do corpo, que permanece em Curitiba. Segundo Laísa Campos, prima da vítima, ainda não há confirmação sobre os horários do velório e sepultamento, que devem acontecer na cidade de Morrinhos, em Goiás.

