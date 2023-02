Uma massagem é sempre bem-vinda, mas você já imaginou se o "massagista" fosse um gato? É o que aconteceu em uma fazenda de Montividiu, no sudoeste de Goiás. Um vídeo mostrou o momento que um gato cinza fez "massagem" com as duas patas na barriga de um cachorro (assista acima).

O vídeo foi gravado pelo agricultor Marcelo Ribeiro, na tarde da última quarta-feira (15). Marcelo, que é o tutor dos animais, ficou impressionado com a atitude do felino. “É o primeiro gato massagista que existe no Brasil”, brincou.

O “gatinho massagista”, apelido carinhoso que Marcelo deu ao felino, é o Fumaça. No final de 2022, Marcelo encontrou o gato ainda filhote nas ruas de Montividiu e resolveu levar para a fazenda. Já o cachorro que aparece na filmagem, é o Faísca e também foi resgatado pelo agricultor.

A mulher de Marcelo, Marina Duarte, contou a reportagem que o vínculo entre o Fumaça e o Faísca foi criado quando o cão ficou doente, em janeiro de 2023. Até então, o felino era arisco e não gostava muito de proximidade.

Leia também:

- Empresária brinca após cachorro 'fugir', ir para bar e viralizar: 'Chegou igual cliente'

- Cachorro avaliado em R$ 9 mil é recuperado pela polícia após sumir enquanto passeava perto de casa

- Cachorro viraliza na web após 'fugir' de casa e ir para o bar, em Anápolis; vídeo

“Ele (Faísca) ficava muito deitado quando estava doente e o gatinho foi se aproximando dele”, disse Marina.

Com tanto amor e afetividade, o Faísca melhorou e virou a dupla inseparável do Fumaça. Agora, o cachorro inclusive recebe "massagens" do amigo felino.

Gatos fazem massagem?

A reportagem conversou com a médica veterinária Luana Borboleta para entender a ação do gato. Segundo ela, é um comportamento de filhote para ajudar a liberar a ocitocina na mãe e assim, aumentar a produção de leite.

“Alguns filhotes permanecem com esse comportamento e estudiosos de felinos acreditam que liberam feromônios que causam a sensação de bem-estar”, disse.

Luana explicou que faz parte da sociabilidade do gato. Para ela, o Fumaça fazer "massagens" no Faísca é um sinal que eles se dão bem.