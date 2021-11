Cidades Conselheiro tutelar que enviou foto da filha com arma para ameaçar a ex tem prisão decretada O homem, que também foi afastado do cargo, está foragido e sendo procurado pela Polícia Civil. A mãe da menina e ex do suspeito denunciou que ele atirou para cima em frente seu trabalho como forma de reforçar as ameaças de morte

A Justiça de Jandaia, cidade no centro de Goiás, decretou, na tarde desta terça-feira (16), a prisão preventiva do conselheiro tutelar suspeito de ameaçar a ex-mulher com tiros para o alto em frente ao trabalho dela e de enviar imagens da filha dos dois segurando uma arma. No entanto, o suspeito está foragido e segue sendo procurado pela Polícia Civil. Segundo o docu...