Um duro golpe à postura antivacina da Procuradoria Geral da Justiça, cúpula do Ministério Público do Tocantins(MPTO). O órgão não exige comprovante de vacinação anticovid para membros e funcionários entrarem em suas dependências, mas tem agora o prazo de 48 horas para publicar um novo edital do concurso de promotor de Justiça, exigindo o passaporte vacinal para as provas marcadas para os dias 29 e 30 de janeiro.

A decisão é do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de terça-feira, 25, em processo relatado pelo conselheiro Daniel Carnio Costa em pedido feito por Ênderson Flávio Costa Lima.

O autor imputou ao Ministério Público negligência no edital do concurso por ignorar as regras sanitárias instituídas por decretos da capital e do Estado e não exigiu, nas regras da provas, o comprovante de vacina por parte de candidatos e envolvidos na aplicação das provas. A base da petição é o Decreto Estadual de n° 6.359, de 2021, e o Decreto Municipal de n° 2.100, de 2021 que exigem o passaporte para evento com mais de 200 pessoas.

O relator concluiu que a realização das provas em locais fechados com mais de 200 pessoas nos próximos dias colocaria em risco saúde de todos os presentes e representa violação à legislação em vigor.

O CNMP dá o prazo de 24 horas para o Ministério Publico publicar um edital complementar ao do concurso, contendo a exigência de apresentação da comprovação de vacina anticovid. Segundo a liminar, deve ser exigida a comprovação da 1ª dose ou dose única contra a Covid-19, para locais de provas com mais de 200 pessoas. O número inclui candidatos, aplicadores, ficais e demais pessoas presentes no local das provas.

O conselho determinou ainda que o Ministério Público do Tocantins exija do Cebraspe, empresa responsável pela prova, o cumprímento dessa exígência nos locais de prova com mais de 200 pcssoas. A Procuradoria-Geral de Justiça do Tocantins tem ainda o prazo de 15 dias para prestar informações ao conselho "que entender cabíveis".