Cidades Conselho proíbe médicos de atenderem no Cais Vila Nova devido à falta de estrutura, em Goiânia Interdição ética determinada pelo Cremego começou às 0h de hoje e tem validade de 60 dias

*Atualizada em 5/1 às 14h09 O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) determinou, nesta quinta-feira (5), a interdição ética do Centro de Atenção Integral em Saúde Deputado João Natal, o Cais Vila Nova, em Goiânia. Com a interdição, que começou às 0h de hoje e vale por 60 dias, os médicos ficam proibidos de trabalhar na unidade até que os proble...