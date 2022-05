Cidades Conselho Tutelar de Goiânia trabalha sem número de plantão Linhas telefônicas móveis do serviço estão inativas há pelo menos três meses. Conselheiros afirmam que trabalho está mais difícil. Prefeitura diz que situação será solucionada até junho

As linhas telefônicas móveis dos plantões do Conselho Tutelar de Goiânia estão inativas há pelo menos três meses. Conselheiros afirmam que a execução do trabalho está mais difícil e que crianças e adolescentes são os mais comuns em situação de vulnerabilidade e acabam prejudicados. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) afirma que o problema ...