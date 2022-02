Cidades Construtora desiste de obra na Praça do Trabalhador, em Goiânia Reforma do local, que abriga a Feira Hippie, fica sem previsão. Feirantes pedem que Paço assuma serviço e querem ajudar

A reforma e revitalização da Praça do Trabalhador, entre os setores Central e Norte Ferroviário, não tem previsão de ser finalizada. Após seis adiamentos na data de entrega, a última prevista para março deste ano, o andamento das obras voltou à estaca zero com o pedido de distrato do contrato entre a Construtora Ventuno e a Prefeitura de Goiânia. As partes agora negociam ...