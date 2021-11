Cidades Consumo de açúcar na primeira infância é fator de risco para cáries Oito em cada dez crianças ingerem alimentos açucarados, diz estudo

Crianças de zero a seis anos que consomem açúcar com alta frequência estão muito suscetíveis ao aparecimento de cáries. Estudo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, em um ambulatório odontológico mostrou que oito em cada dez crianças atendidas ingeriam alimentos açucarados e tinham cáries. De 86 casos analisados, a doença b...