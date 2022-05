Cidades Contador é encontrado morto com corpo carbonizado no quintal de casa em Niquelândia A Polícia Civil investiga o caso e a suspeita inicial seria de homicídio ou latrocínio, já que o carro dele foi levado

O contador Nilton de Paula Ferreira, de 41 anos, foi encontrado morto no último sábado, em Niquelândia. Ele foi achado com parte do corpo parcialmente carbonizado no quintal da casa onde morava, no Bairro Soares. A Polícia Civil investiga o caso e a suspeita inicial seria de homicídio ou latrocínio, já que o carro dele foi levado. A apuração ainda está no começo...