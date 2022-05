Cidades Contador de Niquelândia foi asfixiado com cinto antes de ter corpo carbonizado, diz polícia Amigos e familiares de Nilton de Paula Ferreira já foram intimados para serem ouvidos

O contador Nilton de Paula Ferreira, de 41 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado no quintal de casa em Niquelândia, teria sido morto por asfixia com um cinto. A informação é do delegado da Polícia Civil Sandro Leal, que informou que o acessório estava enrolado em volta do pescoço da vítima quando o corpo foi encontrado. No entanto, Leal destaca que somente o laudo p...