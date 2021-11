Cidades Contrato de marmitas no sistema prisional de Goiás é alvo de denúncias Vencedora de licitação para fornecer comida no Complexo Prisional de Aparecida por R$ 29,7 milhões é acusada de ter sido beneficiada. Sócia é esposa de servidor da DGAP

Uma disputa judicial envolvendo a contratação de uma nova empresa para fornecer por um ano a alimentação de presos e servidores do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia causa polêmica às vésperas do fim do atual contrato. De um lado, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) garante que a empresa vencedora, a Ciga Alimentos, obedeceu aos critérios d...