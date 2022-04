Cidades Contribuinte ganha direito de pagar IPTU em juízo até Justiça decidir sobre aumento em Goiânia Estabelecimento comercial teve acréscimo de 30% na taxa este ano e pediu revisão. Advogados afirmam que decisão pode representar precedente para outros casos semelhantes

Após ter um aumento de 30% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado pela Prefeitura de Goiânia este ano, o dono do posto de combustíveis Z+Z São Bento, no setor Leste Universitário, decidiu questionar o acréscimo. Na última terça-feira (29), a juíza Marina Cardoso Buchdid, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia, concedeu o direto ao proprietário para dep...