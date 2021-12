Os candidatos convocados do Aluguel Social, que tenham interesse em iniciar o recebimento do benefício ainda em 2021, têm até esta quinta-feira (23) para apresentar a documentação comprobatória exigida pelo programa. A entrega pode ser feita preferencialmente pela internet, ou nos postos de atendimento presenciais, o que inclui a sede da Agência Goiana de Habitação (Agehab), no Setor Aeroporto, ou seis unidades Vapt Vupt espalhadas por Goiânia.

De acordo com o governo estadual, a data é o limite para que a equipe da Agehab consiga analisar a documentação e possa iniciar a liberação do benefício ainda neste mês.

O programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social está com inscrições abertas de forma permanente, e todos que comprovarem que se encaixam nos requisitos sociais e econômicos estipulados pela lei devem ser atendidos. A meta do governo é atingir ao menos 30 mil famílias em todo o Estado.

Os beneficiários já convocados que eventualmente não conseguirem entregar a documentação nesta semana serão atendidos da mesma forma durante o mês de janeiro de 2022. No entanto, não começarão o recebimento do Aluguel Social ainda em 2021.

Pela internet é possível entregar todos os documentos solicitados de maneira digitalizada pelo site www.agehab.go.gov.br. Também é possível fazer a entrega pessoalmente na sede da Agehab, na rua 18-A, número 541, Setor Aeroporto, próximo à Praça do Avião, das 8h às 17h. Uma terceira alternativa é buscar um dos Vapt Vupt mais próximos. A Agehab montou postos de atendimento nas unidades da Praça da Bíblia, Portal Shopping, Shopping Passeio das Águas, Avenida Mangalô (Região Noroeste), Campinas e Araguaia Shopping.



Documentação

Interessados devem providenciar desde já os documentos necessários, incluindo o Cadastro Único (CadÚnico) no município (no caso, Goiânia ou Aparecida), que deve ser tirado ou renovado no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo de casa. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia está atendendo nesta semana na sede da Agehab dando suporte aos beneficiários que possuem pendências em seus cadastros.

Além do CadÚnico atualizado no município onde vive, outros requisitos para pleitear a participação no programa são superendividamento, ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica, ter mais de 18 anos ou ser emancipado e morar no município por no mínimo três anos.

Alguns grupos são prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica. Também podem participar estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Como todos os candidatos, estudantes também devem estar enquadrados nos requisitos básicos.



Serviço

Assunto: Beneficiários convocados do Aluguel Social devem entregar documentação nesta semana para serem atendidos ainda em 2021

Quando: Até a próxima quinta-feira (23/12)

Onde: No site www.agehab.go.gov.br; presencialmente, na Agehab – Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto, Goiânia; ou em unidades Vapt Vupt da capital (Praça da Bíblia, Portal Shopping, Shopping Passeio das Águas, Avenida Mangalô, Campinas e Araguaia Shopping)