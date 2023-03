Cidades Coordenador de grupo de crianças e adolescentes em igreja é preso suspeito de estuprar menina Francisco de Paiva Moreira foi preso, nesta quarta-feira (1°), pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso de Goiás

Um homem que coordenava um grupo de crianças e adolescentes em uma igreja foi preso suspeito de estuprar uma menina, em Valparaíso de Goiás, entorno do Distrito Federal (DF). Francisco de Paiva Moreira foi preso, nesta quarta-feira (1°), pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito fazia ...