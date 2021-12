Cidades Coronavac contra ômicron deve estar pronta em 3 meses, afirma fabricante Caso seja comprovada a ação de neutralização contra a ômicron e a vacina tenha bons resultados nos testes, a Sinovac pretende produzir a versão atualizada da Coronavac com uma capacidade de 1 bilhão a 1,5 bilhão de doses por ano

A empresa chinesa Sinovac Biotech, responsável pela fabricação da vacina Coronavac, afirmou nesta terça-feira (7) que uma versão atualizada do imunizante contra a variante ômicron deve estar disponível em três meses. No Brasil, há seis casos de pessoas infectadas com a nova cepa. No país, a vacina é produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A empr...