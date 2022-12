Cidades Coronel aposentado da PM vai a júri popular por homicídio em Aparecida Crime ocorreu em abril deste ano. Homem tirou a vida de um engenheiro civil e motivação seria descontentamento com serviço realizado

A Justiça encaminhou para júri popular o coronel da PM aposentado Clóvis de Souza e Silva, de 62 anos, pelo assassinato do engenheiro Erceli Miguel Pinto, de 49, crime ocorrido no dia 16 de abril deste ano, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Erceli havia feito um serviço na casa do filho de Clóvis, mas o coronel da PM não gostou do resultado e vinha, segundo ...