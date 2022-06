Cidades Coronel da PM é preso suspeito de participar de esquema de grilagem de terras em Abadiânia Vítimas revelam que houve falsificação de documentos e invasão de propriedade

O coronel João Carlos de Oliveira, da Polícia Militar, foi preso suspeito de participar de um esquema de grilagem de terras em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. Pelo menos 15 pessoas são suspeitas de integrar uma organização criminosa que falsificou documentos e, em setembro do ano passado, invadiu uma fazenda, que pertencia a um casal de bolivianos. De acordo...