Cidades Coronel da reserva se torna réu por matar engenheiro em Aparecida de Goiânia Engenheiro foi morto com um tiro no pescoço em abril deste ano, no Parque Amazônia, em Aparecida de Goiânia

O coronel da reserva Clóvis de Sousa e Silva se tornou réu pela morte do engenheiro Erceli Miguel Pinto, ocorrida no dia 16 de abril, no Parque Amazônia, em Aparecida de Goiânia. O militar aposentado foi denunciado pelo promotor de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), e teve sua prisão preventiva decretada pelo j...