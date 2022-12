O corpo de um homem foi encontrado amordaçado, esquartejado e enterrado no quintal de uma casa, em Rio Verde, Sudoeste de Goiás. Ainda não foi identificado, o corpo foi encontrado na noite desta terça-feira (20) em uma casa do município. A polícia investiga o caso para saber se é de um homem que está desaparecido há 30 dias.

De acordo com o delegado Adelson Candeo, apesar dos suspeitos terem confirmado a identidade da vítima, será feito um exame de DNA para confirmar se o corpo é realmente de Lucas Willians. “O suspeito confirmou que é ele e disse que viu ele morrendo”, explicou o delegado.

Os restos mortais foram encontrados por meio de uma denúncia anônima em uma casa do Bairro Popular, localizado ao Norte do município. A Polícia Civil, que investiga o caso, já tem algumas pistas e suspeita que o homem foi amordaçado e teria sido morto a pauladas.

Investigação

Duas pessoas já foram ouvidas na investigação e um homem foi preso em flagrante por ter ajudado a esconder o cadáver. Testemunhas, no entanto, relataram que ele também possui envolvimento no homicídio.

O delegado do caso explica que outra pessoa suspeita de ter envolvimento no crime está sendo investigada, mas ainda não foi localizada. “Eu asseguro que os responsáveis pela ocultação do cadáver são também os responsáveis pelo homicídio, mas eles ainda não confessaram”. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

A casa onde o cadáver foi encontrado é de uma idosa. De acordo com a Polícia Civil, o neto dela é usuário de drogas e está preso, porém, antes de ser detido, ele passou a levar usuários de droga para o local, que continuaram frequentando a casa da idosa. “Tiraram dela a administração da casa. Eles entram, saem, usam a casa e ela fica no quieta no canto”, informa Adelson.

Mais testemunhas serão ouvidas na investigação. A Polícia Técnico Científica realizou a perícia no local e trabalha na identificação do corpo. Até o momento, os suspeitos foram autuados pela ocultação do cadáver e estão sendo investigados por homicídio.

Leia também:

Homem é morto pelo enteado e genro após esfaquear a esposa em Rio Verde, diz polícia

Ajudante de pedreiro é denunciado por estuprar e matar menina que sumiu ao ir à padaria