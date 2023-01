Um corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (24) próximo ao local onde localizaram o carro do ex-vereador José Humberto de Lima, de Centralina, em Minas Gerais (MG), que está desaparecido desde o dia 16 de janeiro. O veículo foi localizado no dia 19 de janeiro, às margens da BR-452, em Itumbiara.

De acordo com o delegado Vinícius Penna, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, a 208 km de Goiânia, o corpo encontrado ainda não tem identificação e, por isso, foi encaminhado para o Insituto Médico Legal (IML) do município, onde passará por perícia.

“Ainda não está confirmado que o corpo seja o José Humberto, ele será identificado pelo IML daqui”, informa o investigador.O carro do ex-vereador foi encontrado com um lençol com marcas de sangue. Segundo Vinícius Penna, ele passou por uma perícia que deve confirmar se o sangue é de José Humberto.

O delegado afirmou ainda que o desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais e que, por isso, não tem informações sobre o andamento das buscas. “O Delegado que ainda investiga o caso do ex-vereador José Humberto é de Centralina, melhor esperar ele se manifestar”, destacou.

O POPULAR tentou localizar o delegado Centralina, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. A reportagem também tentou falar com a Prefeitura da cidade e com a Câmara Municipal, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Leia também:

- Dois dos três corpos achados em cisterna são identificados, e mortes em chacina no DF chegam a 9

- Preso suspeito de extorquir dinheiro de família ao fingir sequestro de jovem que já estava morto

- Ajudante de pedreiro matou menina enforcada após ela perguntar se ele era estuprador, diz PC