Cidades Corpo carbonizado encontrado em Novo Gama pode ser de mulher desaparecida Joana Santos Souza foi vista pela última vez em uma distribuidora de bebidas na Cidade Ocidental

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) encontrou um corpo carbonizado em estado de decomposição, aparentemente do sexo feminino, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), na última segunda-feira (14). A suspeita é de que seja o corpo da diarista Joana Santos Souza, de 32 anos, que foi vista pela última vez em uma distribuidora de bebidas na Cidade Ocidental, também...