Cidades Corpo com sinais de facadas é encontrando em ponte sobre o Rio Meia Ponte Cadáver foi localizado na manhã desta segunda-feira (7)

Atualizada às 10h01. O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7) em uma ponte, sobre o Rio Meia Ponte, no Jardim Califórnia, em Goiânia. A vítima ainda não foi identificada. A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), o homem tinha perfurações no pescoço e no peito. De acordo com a espec...