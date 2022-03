Cidades Corpo de Bombeiros localiza corpo de garota de 11 anos que se afogou no Rio Passa Três, em Uruaçu Ela se afogou na tarde desta sexta-feira (4), enquanto brincava na beira do rio com outros cinco adolescentes

Foi localizado por volta das 15h deste domingo (6), o corpo da menina de 11 anos que se afogou enquanto brincava na beira do rio com outros cinco adolescentes, Rio Passa Três, em Uruaçu. As buscas se iniciaram às 14h20 da última sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMGO), os mergulhadores desceram o rio realizando buscas e uma das equipes acompanhou os tra...