Um menino, de 3 anos de idade, foi encontrado morto no crórrego Montividiu, na tarde desta segunda-feira (13), em Montividiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança percebeu o desaparecimento do filho, encontrou o portão de casa aberto e começou a busca.

A mulher viu um copo que o menino estava brincando, nas proximidades do córrego, e deduziu que ele tinha caído na água, assim chamou os bombeiros.

Bombeiros afirmaram que o corpo da criança foi encontrado 1h após as buscas, em um trecho do rio que fica às margens da GO-174. A vítima estava a aproximadamente 700m do local da queda, presa em um galho.

Na busca pelo menino foram usados drones e equipes de bombeiros guarda-vidas, sem a necessidade do uso de mergulhadores.