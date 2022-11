O corpo do empresário Alonso de Araújo, de Jataí, foi encontrado nesta quinta-feira (17) em um matagal, em Mineiros, região sudoeste de Goiás. A vítima, que estava desaparecida há 17 dias, foi encontrada com uma marca de tiro nas costas. Um suspeito, que foi preso na quinta pela Polícia Civil, teria confessado o crime e informado o local exato de onde o corpo estava.

A venda de um carro três dias após o crime levou a polícia até o suspeito, que tinha relação com Lázaro Júnior Carvalho, preso na semana passada. Após as investigações, o carro passou por perícia no sábado (12), onde foi encontrado sangue humano. A polícia também periciou a casa do segundo suspeito preso e encontrou o chão recém pintado e uma marca de tiro na parede.

O crime

De acordo com a polícia, Lázaro devia dinheiro para Alonso e teria dito que daria uma moto como pagamento, no entanto, o veículo estaria em Mineiros. Chegando no local, Alonso teria recebido um tiro nas costas, na altura do pescoço, e seu corpo levado no carro do outro suspeito para o matagal.

Lázaro foi preso no dia 10 de novembro e, segundo a polícia, confessou o crime e apontou o segundo envolvido no assassinato. Ele responderá pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, podendo pegar até 33 anos de prisão.

