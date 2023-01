Com informações da TV Anhanguera

Leicilane Tomazini Com informações da TV Anhanguera

O Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara confirmou que o corpo encontrado em uma plantação de soja às margens da BR-452, em Itumbiara, no sul de Goiás, na última terça-feira (24), é do ex-vereador de Centralina, em Minas Gerais, José Humberto de Lima.

O carro do ex-vereador e servidor público foi encontrado dias antes com um lençol com marcas de sangue.

Ao g1 Goiás, o perito criminal Thiago Fernandes disse que o corpo, já em estado avançado de decomposição, tinha um saco na cabeça e uma corda amarrada no pescoço e nos pulsos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais com ajuda da Polícia Civil de Goiás. Inicialmente, as autoridades trabalham com a hipótese de homicídio.

Leia também:

Vídeo mostra quando motorista mata homem atropelado e foge sem prestar socorro em rua de Goiânia

Homem é preso suspeito de matar a mulher a pedradas na casa da amiga do casal

Mulher é presa suspeita de atrair homem que foi morto a tiros em horta comunitária