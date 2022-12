Atualizada às 09h12 do dia 5 de dezembro de 2022

O corpo de Danilo Torrano, de 36 anos, que estava desaparecido desde sábado (3) na praia de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (BA) foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5). De acordo com a família, o homem sumiu no mar depois de salvar seu filho de um afogamento. Ele morava no município de Trindade, em Goiás, e estava em viagem com os filhos, esposa e amigos.

Danilo trabalhava como consultor financeiro e já havia ido outras vezes para a praia. No sábado, ele e as outras pessoas que estavam com ele, decidiram entrar no mar por volta das 17h30. Quando o tempo começou a fechar, as ondas ficaram mais fortes e levaram os turistas para longe da areia. Então, preocupado com o filho, ele o pegou e tirou dos pontos mais críticos das ondas e correnteza. As pessoas que estavam com ele também conseguiram voltar para a praia, contudo, Danilo desapareceu.

A família informou que ainda não existe previsão de data para a chegada do corpo em Goiás. Ele deverá ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) da Bahia e então, liberado para a família.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que localizou, na manhã desta segunda-feira (5) um corpo da praia de Guaricema, em Guarajuba que possivelmente é do turista que submergiu na noite do último sábado (3). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais.