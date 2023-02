O corpo de Georgintow Samuel Nonato, desaparecido há cerca de 60 dias, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CB) em uma zona de mata em Pirenópolis, na região Leste do Estado. Foram usados cães para ajudar nas buscas e o homem estava em uma área de difícil acesso e em estado avançado de decomposição.

As informações são do tenente Lucas Maciel dos Reis Silva, do 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Pirenópolis. Segundo ele, a família disse que o homem de 45 anos, saiu de casa em 27 de dezembro de 2022 para trabalhar em uma obra numa fazenda do entorno.

Também de acordo com relatos da família, o CB disse que na fazenda o homem teria brigado com outros trabalhadores enquanto ingeriam bebida alcóolica e logo após ele saiu do local. Com a falta de notícias a família procurou a polícia para registrar o desaparecimento. Segundo a PC, o irmão do desaparecido foi quem registrou a queixa.

Foi feito um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil (PC) no dia 20 de fevereiro deste ano. O tenente Lucas Maciel informou que as buscas foram feitas nesta terça-feira (21) e próximo ao corpo os bombeiros encontraram no caminho uma garrafa de bebida e um boné.

Como o proprietário da fazenda não foi identificado, a reportagem não conseguiu contato para pedir mais informações.

