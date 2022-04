Cidades Corpo de homem que desapareceu no Rio das Almas é encontrado Embarcação virou e os bombeiros acreditam que a vítima não utilizava colete salva-vidas

O corpo do homem de 35 anos, que desapareceu na última sexta-feira (22) no Rio das Almas, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (24), no povoado de Juscelândia em Goianésia. De acordo com o tenente Antônio Fernandes da Silva Junior, a corporação aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção nesta tarde. Como mostrou O POPU...