Cidades Corpo de Iris Rezende chega ao Palácio das Esmeraldas, onde será velado Ex-governador de Goiás foi levado em caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da capital e cortejo ultrapassou quarteirões

O corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, chegou por volta das 15h30 desta terça-feira (9) no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, onde será velado. O emedebista morreu nesta madrugada. Ele estava internado há mais de três meses se recuperando de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Por volta ...