O corpo de um jovem de 28 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira (24) dentro da fossa da casa de um amigo, em Santo Antônio da Barra, a 189 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono da residência disse que estava ingerindo bebidas alcoólicas com outras três pessoas, quando saiu do local devido uma briga entre a vítima e outro rapaz.

Conforme o relato da PM, os familiares da vítima acionaram a polícia após ela desaparecer. As equipes iniciaram as buscas e identificaram uma das pessoas que estavam na casa onde o corpo foi encontrado. “Ela nos relatou que estavam bebendo na casa de um amigo, mas que resolveu ir embora”, disse. Os policiais foram até a residência e encontraram a bicicleta da vítima na porta.

Como a história do dono casa era diferente da que foi contada pela primeira testemunha, os policiais decidiram realizar uma varredura na residência. Durante a ação, as equipes pediram para o morador retirar a tampa da fossa, momento em que o corpo da vítima foi encontrado. “Nele continha várias perfurações no tórax e um corte grande na cabeça”, relata a PM.

Questionado pela situação, o dono da casa afirmou que não sabia que o corpo estava lá, pois teria ficado horas fora de casa depois da briga. “Ele relata que presenciou o início das agressões, mas que ficou com medo de também ser agredido ou até morto e, por isso, saiu de casa”, descreve a PM. Ele contou ainda que o amigo da vítima era muito agressivo.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima, que estava a um metro de profundidade, foi retirado de dentro da fossa e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Técnico-Científica também esteve no local e realizou a perícia. A PM localizou o amigo da vítima que “não soube explicar o ocorrido”. Ele e o dono da casa foram presos como suspeitos do crime.

A Polícia Civil (PC) afirmou à TV Anhanguera que ambos os suspeitos foram apresentados, porém, apenas o dono da casa foi preso e autuado em flagrante por ocultação de cadáver. Além disso, informou que deve investigar os possíveis indivíduos que participaram no crime.

O POPULAR entrou em contato com a corporação, mas obteve retorno até a última atualização desta matéria. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível contato com a defesa.

