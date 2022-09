Cidades Corpo de jovem desaparecido no Rio Araguaia é encontrado Júlio César havia saído para nadar com duas amigas quando se afogou

O corpo do anapolino que estava desaparecido no Rio Araguaia desde a tarde de terça-feira (6), foi encontrado nesta quarta (7), após Bombeiros Militares fazerem as buscas. Júlio César da Silva, de 23 anos, havia saído para nadar com duas amigas nas proximidades do povoado de Itacaiú, em Britânia. De acordo com os relatos do grupo em que eles estavam aos bo...