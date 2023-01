Foi enterrado no início da tarde desta segunda-feira (30), no Cemitério Santana, em Goiânia, o corpo de Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85 anos. Ela e o filho, o auditor fiscal Carlos Alberto Barbosa, de 64 anos, foram mortos após serem dopados por parentes, em um prédio localizado no Centro da capital.

Segundo informou o Cemitério, o corpo do auditor fiscal não foi enterrado nesta segunda-feira (30). O POPULAR aguarda retorno do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar se o corpo do homem de 64 anos já foi liberado.

Suspeitos

Foram presos, até o momento, Luciene Soares Theodoro de Andrade, de 52 anos, sobrinha da Sebastiana; Eduardo José de Andrade, de 25, filho de Luciene; e José Eterno de Andrade, de 59 anos, marido de Luciene.

Ao POPULAR, o delegado Rhaniel Almeida informou que a Polícia Civil “está diligenciando para qualificar” a participação de uma quarta pessoa no crime. Segundo ele, a instituição já tem uma suspeita da identidade dela, mas que não vai divulgar agora para não atrapalhar as investigações.

Assim como Luciene, Eduardo e José, o quarto suspeito também seria morador de Minas Gerais. Essa pessoa apareceria em um vídeo ajudando na remoção do auditor do apartamento onde o crime aconteceu.

Entenda o caso

A Polícia Civil de Goiás informou que Sebastiana, que era tia de Luciene, recebeu a sobrinha em casa como se fosse uma visita normal, no dia 15 de janeiro, dia de seu aniversário. Após a chegada da família, o trio manteve as vítimas em cárcere privado para extorqui-los. Além do carro, joias e dinheiro foram roubados.

No dia 19, Carlos é filmado pela câmera do prédio sendo levado por Luciene e Eduardo José através de uma cadeira de rodas. O corpo do auditor fiscal foi encontrado carbonizado e abandonado em um canavial em Ituiutaba, em Minas Gerais.

Os suspeitos voltaram para Goiás e ficaram com a tia sendo feita de refém, que acabou sendo morta no apartamento, de acordo com a PC-GO. Então, Luciene e o filho carregam a mulher, colocam dentro do carro e partem em direção a Minas Gerais.

No caminho, em Professor Jamil, o carro sai da pista e eles abandonam o corpo no mato e seguem viagem. A mulher e o filho foram presos em Minas Gerais.

