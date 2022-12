O médico e um dos diretores do Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG), Augusto César Magalhães, de 71 anos, morreu afogado no Lago de Corumbá IV, em um condomínio na zona rural de Silvânia, na região Central de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado nesta sexta-feira (30).

Segundo a corporação, moradores da região encontraram uma canoa à deriva no lago com o motor ligado e logo à frente um “objeto submerso” próximo dela. O incidente aconteceu no final da tarde da última quinta-feira (29).

Augusto César era médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna. Ele era diretor e também atendia no Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG). Em nota, o HOG confirmou e lamentou a morte do médico.

“É com muita tristeza que confirmamos o falecimento do Dr. Augusto César Magalhães, um dos diretores do HOG. Ele deixa um importante legado como médico e como gestor”, escreveu em nota.

O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

