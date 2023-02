O corpo do motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, está sendo velado em uma funerária desde a noite desta terça-feira (31), em Aparecida de Goiânia. O enterro está marcado para às 10h no Cemitério Municipal Jardim da Esperança.

O jovem morreu após ser arrastado pela enxurrada na segunda-feira (30), no Jardim América, em Goiânia. O corpo dele foi encontrado por familiares no dia seguinte preso em uma torre a cerca de 6 metros de altura no nível do Córrego Cascavel. O local fica a 4 km de onde Warley foi arrastado.

Segundo um amigo, que preferiu não se identificar, Warley estava indo para uma entrevista de emprego quando foi levado pela enxurrada. “Ele estava procurando um serviço melhor, pois estava programando se casar com a namorada dele”, contou.

Ele também contou que a moto havia sido comprada pelo jovem há pouco tempo e que Warley estava muito feliz com a nova motocicleta, uma Honda CG 160 Titan. “Ele conseguiu deixar a moto do jeito que ele queria”, diz.

