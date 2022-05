Cidades Corpo de mulher é encontrado em erosão ao lado de Cmei, em Aparecida Identidade da vítima não foi divulgada. Polícia investiga o caso

Um corpo do sexo feminino foi encontrado na manhã da última quarta-feira (4) em uma mata no setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. A vítima, que foi descoberta ao lado de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) da região, estava dentro de uma erosão de quatro metros de profundidade. As polícias Civil e Militar foram acionadas após o corpo ...