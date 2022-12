Após cinco dias desaparecido, o corpo do pedreiro Mauro Vicente, de 52 anos, foi encontrado na última quarta-feira (21), no Rio dos Bois, em Nazário, a 71 km de Goiânia. Ele desapareceu no dia 17 de dezembro e, segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é de que ele tenha sido morto pelo ex da atual namorada dele.

Ao POPULAR, uma amiga da vítima, Ana Paula Rodrigues, conta que Mauro era conhecido na cidade e que era querido. “Todo mundo ficou chocado, pois não existe um comentário negativo do Mauro”, disse. Ela afirma que o pedreiro morreu afogado, pois banhistas teriam visto ele sendo jogado vivo no rio.

“Tinham pessoas no rio que disseram que viram ele sendo jogado pelado no rio e que também ouviram ele pedindo socorro”, afirma Ana Paula. Ela ainda conta que o ex-marido da atual namorada de Mauro é o principal suspeito. “Ele foi ouvido pela polícia e negou, então, eles liberaram ele”, enfatiza.

Em entrevista ao G1 Goiás, o delegado responsável pelo caso, Fernando Martins, da Delegacia de Polícia Civil (PC) de Trindade, região metropolitana de Goiânia, afirma que o suspeito está foragido. “Ele teria sido assassinado pelo ex da atual namorada dele, que está foragido”, finaliza o investigador.

